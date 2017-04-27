В Советском районе водитель спровоцировал массовое ДТП

26 апреля около 15.45 на проспекте Университетском 33-летний водитель ВАЗ-21104 попытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

В ходе опасного маневра он совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Примьера». От удара ВАЗ вынесло на встречную полосу прямо под колеса ВАЗ-2110, «Мерседес Бенц» и «Ниссан Максима».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате виновник массового ДТП был доставлен в больницу Краснооктябрьского района с травмой головы.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Волгоградской области