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В Советском районе водитель спровоцировал массовое ДТП Печать
Скандалы и ЧП
27.04.2017 10:26

В Советском районе водитель спровоцировал массовое ДТП

Лихач на ВАЗ-21104 попытался проехать на «красный», что в итоге привело к столкновению с четырьмя машинами.

26 апреля около 15.45 на проспекте Университетском 33-летний водитель ВАЗ-21104 попытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

В ходе опасного маневра он совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Примьера». От удара ВАЗ вынесло на встречную полосу прямо под колеса ВАЗ-2110, «Мерседес Бенц» и «Ниссан Максима».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате виновник массового ДТП был доставлен в больницу Краснооктябрьского района с травмой головы.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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