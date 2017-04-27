Под Волгоградом идет под суд водитель, по вине которого погибли молодая мать с ребенком

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, завершено расследование уголовного дела по обвинению водителя автомашины в совершении в Котельниковском районе ДТП, в результате которого двое пассажиров погибли и один - 2-летний ребенок - получил травмы.

Следствие установило, что 20 сентября прошлого года примерно в 12:20 21-летний житель Светлоярского района на автомашине "ВАЗ-210540" на 139 километре автодороги "Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Пассат", за рулем которого находился 40-летний житель города Екатеринбурга.

В результате дорожно-транспортного происшествия 22-летняя пассажирка и ее годовалый ребенок, находившиеся в отечественной легковушке, скончались на месте аварии. В больницу с травмами были доставлен еще один пассажир ВАЗа - 2-летний мальчик.

Уголовное дело в отношении водителя "ВАЗ-210540" в настоящее время находится на рассмотрении в суде Котельниковского района. Молодому человеку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области