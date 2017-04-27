Из магазина молодые люди вынесли продукты, алкоголь, сигареты и 500 рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в дежурную часть полиции Клетского района обратилась индивидуальный предприниматель. Женщина рассказала, что ночью ее магазин ограбили. Неизвестные сорвали замок с двери запасного входа и проникли в торговое помещение. Злоумышленники похитили из магазина продукты питания, сигареты, алкоголь и денежные средства в сумме 500 рублей.

В ходе оперативно-разыскних мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в краже. Ими оказались учащиеся техникума в возрасте 16, 17 и 18 лет. Все трое сознались в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь молодым ворам грозит до 5 лет тюрьмы.

Полина Макарова

Фото: globallookpress