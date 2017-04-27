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За кражу золотой серьги рецидивисту и его знакомой "светит" 7-летний срок Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.04.2017 11:52

За кражу золотой серьги двум волгоградцам

Молодые люди средь бела дня в подъезде дома напали на пенсионерку, ударили её, а затем открыто похитили золотую серьгу.

Как сообщили "СоцИнформБюро", в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, накануне в дежурную часть отдела полиции № 2 Краснооктябрьского района обратилась 61-летняя пенсионерка. Заявительница рассказала, что в подъезде дома по улице О. Форш неизвестные, ударив ее, открыто похитили золотую серьгу, а после чего скрылись.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить личности и задержать подозреваемых в совершении данного преступления. Злоумышленниками оказались 24 летний безработный, ранее судимый местный житель и его 21-летняя знакомая.

Подозреваемые в содеянном сознались и пояснили, что похищенное украшение уже успели сдать в скупку, а деньги потратили. В настоящий момент похищенная золотая серьга изъята и возвращена законной владелице.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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