Как сообщили "СоцИнформБюро", в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, накануне в дежурную часть отдела полиции № 2 Краснооктябрьского района обратилась 61-летняя пенсионерка. Заявительница рассказала, что в подъезде дома по улице О. Форш неизвестные, ударив ее, открыто похитили золотую серьгу, а после чего скрылись.

Оперативникам уголовного розыска удалось установить личности и задержать подозреваемых в совершении данного преступления. Злоумышленниками оказались 24 летний безработный, ранее судимый местный житель и его 21-летняя знакомая.

Подозреваемые в содеянном сознались и пояснили, что похищенное украшение уже успели сдать в скупку, а деньги потратили. В настоящий момент похищенная золотая серьга изъята и возвращена законной владелице.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России