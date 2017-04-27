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|Пожилая волгоградка отдала мошенникам 16 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП
|27.04.2017 12:15
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В ходе расследования выяснилось, что днем 90-летней местной жительнице позвонил на телефон неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил пенсионерке, что ее внук избил мужчину и ему грозит тюрьма. Уточняется, что неизвестный предложил женщине решить вопрос за денежное вознаграждение. В результате, пенсионерка, не проверив информацию, отдала мошеннику 16 тысяч рублей. Женщина обнаружила обман, только вечером, когда все родственники пришли домой.
Полина Макарова
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