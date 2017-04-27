Пенсионерка хотела спасти внука, который якобы избил мужчину.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в отдел полиции Красноармейского района поступил сигнал о мошенничестве. В ходе расследования выяснилось, что днем 90-летней местной жительнице позвонил на телефон неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил пенсионерке, что ее внук избил мужчину и ему грозит тюрьма. Уточняется, что неизвестный предложил женщине решить вопрос за денежное вознаграждение. В результате, пенсионерка, не проверив информацию, отдала мошеннику 16 тысяч рублей. Женщина обнаружила обман, только вечером, когда все родственники пришли домой.

По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело. Полина Макарова

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >