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Пожилая волгоградка отдала мошенникам 16 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП
27.04.2017 12:15

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Пенсионерка хотела спасти внука, который якобы избил мужчину.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, в отдел полиции Красноармейского района поступил сигнал о мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что днем 90-летней местной жительнице позвонил на телефон неизвестный и представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил пенсионерке, что ее внук избил мужчину и ему грозит тюрьма. Уточняется, что неизвестный предложил женщине решить вопрос за денежное вознаграждение. В результате, пенсионерка, не проверив информацию, отдала мошеннику 16 тысяч рублей. Женщина обнаружила обман, только вечером, когда все родственники пришли домой.


По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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