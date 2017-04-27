На юге Волгограда пенсионерка получила травму головы в автобусе

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Красноармейском районе 26 апреля в 16:30 60-летний водитель, управляя автобусом "Волгобас", двигался со стороны улицы Олимпийской по проспекту Столетова в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ. Напротив дома №16а по проспекту Столетова водитель применил меры экстренного торможения, в результате чего в салоне упала, не удержавшись, 80-летняя пенсионерка.

Пожилая женщина получила травму головы и была доставлена в больницу.

Напомним, 25 апреля сразу два человека обратились в медицинские учреждения с различными травмами после поездки на "безопасных" автобусах. В первом случае пострадал 24-летний пассажир, а во-втором 90-летний мужчина. В обоих случаях причиной получения пассажирами травм стало экстренное торможение.

Кроме того, недавно один из автобусов просто выронил пассажирку на проезжую часть. Водитель не удостоверился, что двери автобуса закрыты, и начал движение, после чего женщина упала на дорогу и получила серьезные травмы.

Надира Коннова