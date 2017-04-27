Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, ДТП произошло в Дзержинском районе города недалеко от Качинского рынка около 11 часов.

По словам свидетелей аварии, Audi A5 с московскими номерами столкнулась с отечественной классикой, в результате чего иномарка перевернулась и несколько метров проехала крышей по асфальту.

На место незамедлительно прибыли две бригады медиков скорой помощи. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Автолюбители сообщают о пробке, которая возникла из-за аварии.

Надира Коннова

ФОТО: Виктория Ригерт, Виктор Волгоград, группа "Жесть Волгограда"