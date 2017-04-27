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На западе Волгограда перевернулась иномарка с московскими номерами. ФОТО Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.04.2017 12:49

На западе Волгограда перевернулась иномарка с московскими номерами

По предварительной информации, водитель Audi A5 не пострадал.

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, ДТП произошло в Дзержинском районе города недалеко от Качинского рынка около 11 часов.

По словам свидетелей аварии, Audi A5 с московскими номерами столкнулась с отечественной классикой, в результате чего иномарка перевернулась и несколько метров проехала крышей по асфальту.

На западе Волгограда перевернулась иномарка с московскими номерами

На место незамедлительно прибыли две бригады медиков скорой помощи. По предварительной информации, обошлось без жертв.

На западе Волгограда перевернулась иномарка с московскими номерами

Автолюбители сообщают о пробке, которая возникла из-за аварии.

Надира Коннова
ФОТО: Виктория Ригерт, Виктор Волгоград, группа "Жесть Волгограда"

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