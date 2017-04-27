В Волгограде мужчина ограбил девушку при первом знакомстве



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, накануне в отдел полиции Краснооктябрьского района о краже заявила 30-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что из ее куртки похитили мобильный телефон и золотое кольцо, когда она была в баре на улице Маршала Еременко.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий, стражи порядка установили личность и задержали возможного преступника. Им оказался 35-летний безработный и неоднократно судимый житель Тракторозаводского района.



Полицейские выяснили, что подозреваемый в тот день в баре познакомился с потерпевшей. Мужчина всячески отвлекал девушку и таким образом похитил ее мобильный телефон и золотое кольцо.



Задержанный сознался, что сдал награбленное в скупку. В настоящий момент похищенное изъято.



По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вор может снова потерять свободу на срок до пяти лет.



Полина Макарова

Фото: ИА "СоцИнформБюро"