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Смертельная авария в Волжском: девушек от удара выкинуло через лобовое стекло. ФОТО Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.04.2017 13:18

Смертельная авария в Волжском

У волжского трубного завода в четверг, 27 апреля, около 8 часов утра произошло смертельное лобовое ДТП: столкнулись "Лада Гранта" и "Тойота Авенсис".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на улице Александрова произошло трагическое ДТП: столкнулись лоб в лоб "Лада Гранта" и "Тойота Авенсис". От мощного удара иномарку откинуло на пролегающие рядом трамвайные пути, а из отечественной легковушки через лобовое стекло буквально вылетели две девушки.

Смертельная авария в Волжском

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла 19-летняя водитель автомобиля "Лада Гранта", ее пассажирка-ровесница в тяжелом состоянии была госпитализирована. Также в больницу попал и 66-летний водитель иномарки.

Смертельная авария в Волжском

В настоящее время правоохранители устанавливают личности девушек и все обстоятельства произошедшей трагедии.

Отметим, что скорость отечественной легковушки в момент ДТП составляла более 100 километров в час.

Смертельная авария в Волжском

По словам очевидцев, после столкновения девушек ударной волной выбросило через лобовое стекло.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

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Комментарии   

 
0 #1 пьер без уха 27.04.2017 14:27
Куда спешите ? На тот свет ? Туда всегда учпеете-не опоздаете никогда...
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