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|Смертельная авария в Волжском: девушек от удара выкинуло через лобовое стекло. ФОТО
|Скандалы и ЧП Волгоград
|27.04.2017 13:18
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на улице Александрова произошло трагическое ДТП: столкнулись лоб в лоб "Лада Гранта" и "Тойота Авенсис". От мощного удара иномарку откинуло на пролегающие рядом трамвайные пути, а из отечественной легковушки через лобовое стекло буквально вылетели две девушки.
В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла 19-летняя водитель автомобиля "Лада Гранта", ее пассажирка-ровесница в тяжелом состоянии была госпитализирована. Также в больницу попал и 66-летний водитель иномарки.
В настоящее время правоохранители устанавливают личности девушек и все обстоятельства произошедшей трагедии.
Отметим, что скорость отечественной легковушки в момент ДТП составляла более 100 километров в час.
По словам очевидцев, после столкновения девушек ударной волной выбросило через лобовое стекло.
Надира Коннова
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