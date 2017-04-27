Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, на улице Александрова произошло трагическое ДТП: столкнулись лоб в лоб "Лада Гранта" и "Тойота Авенсис". От мощного удара иномарку откинуло на пролегающие рядом трамвайные пути, а из отечественной легковушки через лобовое стекло буквально вылетели две девушки.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла 19-летняя водитель автомобиля "Лада Гранта", ее пассажирка-ровесница в тяжелом состоянии была госпитализирована. Также в больницу попал и 66-летний водитель иномарки.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности девушек и все обстоятельства произошедшей трагедии.

Отметим, что скорость отечественной легковушки в момент ДТП составляла более 100 километров в час.

По словам очевидцев, после столкновения девушек ударной волной выбросило через лобовое стекло.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области