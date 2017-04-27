Как сообщила "СоцИнформБюро" Ольга Иванова, мать Влада, погибшего под колесами дорогого внедорожника, в волжском горсуде 28 апреля в 10:35 состоится заседание по вопросу изменения вида исправительного учреждения (замена колонии общего режима на колонию-поселение) осужденному Яковлеву Роману.

Ходатайство об изменении вида исправительного учреждения подала адвокат осужденного - Зеленцова Валентина. В документе защита сына замглавы филиала "Газпрома" указала, что Роман Яковлев характеризуется положительно, свою вину осознал, взысканий не имеет. Более того, у осужденного даже есть поощрения.

По мнению Ольги Ивановой, Яковлев должен продолжать отбывать наказание в колонии общего режима и исправляться дальше. Мать погибшего считает, что убийца её сына и так получил небольшой срок, и "чтобы хоть какая-то справедливость была, лучше оставить, все как есть".

Ранее адвокат осужденного Яковлева подала апелляцию в Волгоградский облсуд на пересмотр решения Волжского городского суда о смягчении неотбытой части наказания. Однако и тут судья был непреклонен: Яковлев еще 1 год и 14 дней проведет в колонии общего режима.

Напомним, 6 октября 2015 года Яковлев на автомобиле "Toyota Land CruiserPrado 150" двигался по проспекту Ленина на повышенной скорости. На пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев водитель не остановился перед светофором и стоп-линией и, выехав на пешеходный переход, сбил молодого человека, который двигался по "зебре" на роликовых коньках. От полученных травм Влад Иванов скончался на месте происшествия. Водитель дорогой иномарки, испугавшись ответственности, сначала скрылся с места ДТП, а затем вернулся.

После совершенного преступления общественности стало известно, что 22-летний Яковлев 60 раз нарушал правила ПДД, в том числе, неоднократно проезжал на своем внедорожнике на красный свет. 30 раз лихача штрафовали за превышение скорости.

Надира Коннова

ФОТО: "СоцИнформБюро"