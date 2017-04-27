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|В Волгограде хозяйка «Гипермаркета кредитов» получила 5 лет тюрьмы
|Скандалы и ЧП
|27.04.2017 15:50
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, Виктория Гусейнова осуждена на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, также гражданка Украины должна выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.
Судебным заседанием установлено, что Гусейнова при помощи двух знакомых организовала в Волгограде ООО «ГлобалРесурс». Организация выдавала кредиты населению. В офисе компании «Гипермаркет кредитов», заинтересованным в займе волгоградцам, предлагали перечислить на расчетный счет фирмы 10 % от требуемой суммы. После чего комиссия в составе директора кредитной организации принимала решение об активации займа и последующем формировании денежного фонда. На самом деле Гусейнова и сообщники распоряжались деньгами граждан по своему усмотрению.
Таким образом, с декабря 2014 года по март 2015 года мошенникам удалось получить от 169 граждан более 4 миллионов 700 тысяч рублей. При том, что никто из потерпевших так и не получил кредита, несколько человек начали оплачивать несуществующую задолженность.
12 марта 2015 года сотрудникам полиции удалось задержать Гусейнову при попытке выезда за пределы региона. Сообщникам мошенницы удалось скрыться. В отношении них возбуждено отдельное уголовное производство. Сейчас они объявлены в федеральный розыск.
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