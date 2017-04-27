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Под Волгоградом школьник скончался после одурманивания газом из баллона Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.04.2017 16:39

В Серафимовичском районе следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего школьника

Подростки взяли из кухни бытовой баллон и стали поочередно дышать природным газом.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 26 апреля текущего года в одном из частных домов хутора Теркин Серафимовичского района было обнаружено тело 16-летнего подростка. По данному факту незамедлительно организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, парень скончался в доме своего приятеля. Туда он пришел накануне вечером.

- Несовершеннолетние, среди которых также находилась одноклассница подростков, взяли из кухни бытовой баллон и принесли его в комнату. С целью одурманивания ребята стали поочередно дышать природным газом. 16-летнему парню в какой-то момент стало плохо. Все попытки ребят привести в чувства своего приятеля оказались тщетными. Подростки вызвали скорую помощь. Незамедлительно прибывшие медики лишь констатировали смерть школьника, - рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Установлено, что погибший подросток и приятель, в доме которого он скончался, характеризуются отрицательно: оба попадали в поле зрения правоохранителей. За ранее совершенные правонарушения подростки были поставлены на специализированные учеты в ОВД, а также комиссии по делам несовершеннолетних администрации.

Надира Коннова

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