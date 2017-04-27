Руководство УК обмануло жильцов на 9 миллионов рублей

Некоторое время назад полиция Волгограда возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора УК и его сообщников.

Согласно материалам уголовного дела, с января 2013 года по октябрь руководитель через аффилированные организации заключал фиктивные договора на обслуживание общедомового имущества и собирал деньги с жильцов.

Финансы директор должен был перечислять в адрес ресурсоснабжающих организаций, однако все они шли «в карман». Таким образом директору удалось похитить больше 9 миллионов рублей.

В ходе расследования данного дела полиция провела в офисе УК обыск и изъяла улики преступления.

Теперь директору и его помощникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress