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Руководство УК обмануло жильцов на 9 миллионов рублей Печать
Скандалы и ЧП
27.04.2017 16:41

Руководство УК обмануло жильцов на 9 миллионов рублей

Глава одной из управляющих компаний Кировского района подозревается в хищении денежных средств.

Некоторое время назад полиция Волгограда возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора УК и его сообщников.

Согласно материалам уголовного дела, с января 2013 года по октябрь руководитель через аффилированные организации заключал фиктивные договора на обслуживание общедомового имущества и собирал деньги с жильцов.

Финансы директор должен был перечислять в адрес ресурсоснабжающих организаций, однако все они шли «в карман». Таким образом директору удалось похитить больше 9 миллионов рублей.

В ходе расследования данного дела полиция провела в офисе УК обыск и изъяла улики преступления.
Теперь директору и его помощникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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