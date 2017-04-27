Волгоградец за алкоголь предоставлял квартиру наркоманам

26 апреля 2017 года сотрудники отдела по борьбе с наркотиками МВД по Волгоградской области задержали 37-летнего безработного из Центрального района за организацию наркопритона.

По версии оперативников, мужчина предоставлял свое жилье в центре города неизвестным лицам, которые изготавливали ацетилированный опий. Взамен за «гостеприимство» волгоградец получал от наркоманов алкоголь.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств». Горожанину грозит до 4-х лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: архив ГУ МВД по Волгоградской области