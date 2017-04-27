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Волгоградец насиловал на улице малолетних мальчиков Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.04.2017 17:26

Волгоградец насиловал на улице малолетних мальчиков

Жертвами 29-летнего педофила стали двое школьников и один детсадовец из Ворошиловского района.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних.

По данным следствия, мужчина совершал преступления на территории Ворошиловского района в дневное время суток.

Так, он встречал малолетних мальчиков, гуляющих без присмотра, входил к ним в доверие, отводил в безлюдное место и насиловал.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, в результате жертвами педофила стали школьники 9 и 13 лет и детсадовец 7 лет.

На данный момент подозреваемого удалось задержать. В отношении него решается вопрос о заключении под стражу. Свою вину педофил уже полностью признал.

Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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