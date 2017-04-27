Волгоградец насиловал на улице малолетних мальчиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних.

По данным следствия, мужчина совершал преступления на территории Ворошиловского района в дневное время суток.

Так, он встречал малолетних мальчиков, гуляющих без присмотра, входил к ним в доверие, отводил в безлюдное место и насиловал.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, в результате жертвами педофила стали школьники 9 и 13 лет и детсадовец 7 лет.

На данный момент подозреваемого удалось задержать. В отношении него решается вопрос о заключении под стражу. Свою вину педофил уже полностью признал.

Расследование уголовного дела продолжается.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress