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В Волгоградской области без вести пропали две 14-летние школьницы Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
27.04.2017 18:20

В Волгоградской области без вести пропали две 14-летние школьницы

Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших в Ольховском районе двоих несовершеннолетних девочек.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в четверг, 27 апреля, в 08:45 в полицию поступило тревожное сообщение: накануне вечером ушли из дома в Липовском сельском поселении Ольховского района Волгоградской области и до настоящего времени не вернулись две несовершеннолетние девочки.

Приметы пропавших:

1. Ахатова Анастасия Максимовна, 2003 г.р., учащаяся 8 класса Липовской средней школы. Рост 160 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, особых примет у девочки нет. В день исчезновения была одета в джинсы розовые, кофту серую. При себе у школьницы был синий рюкзак. Сотового телефона и документов при себе не имеет.

2. Лакиза Виктория Дмитриевна, 2003 г.р., учащаяся 7 класса Липовской средней школы. Рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч. Особых примет не имеет. Была одета в темно-синюю куртку, черные брюки, розовые кроссовки. Сотового телефона и документов при себе у школьницы нет.

После поступления информации о без вести пропавших по сигналу "Тревога" был незамедлительно поднят личный состав Отделения МВД России по Ольховскому району. Полицейские сразу приступили к розыску несовершеннолетних. Были опрошены родственники, учителя, одноклассники и друзья пропавших девочек, обследована территория и постройки.

В настоящее время на поиски школьниц отправился специальный отряд в количестве более 160 сотрудников полиции.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просьба сообщить в полицию.

Надира Коннова

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