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«Снять порчу» всего за 20 тысяч не проблема Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.04.2017 02:52

«Снять порчу» всего за 20 тысяч не проблема

 Молодая волгоградка попалась на уловку мошенниц.


В отдел полиции №1 Тракторозаводского района города Волгограда обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что 20-го апреля на территории рынка, расположенного на улице Ополченской, к ней подошли две неизвестные женщины. «Запудрив» голову молодой особе, что на ней сильная «порча», мошенницы предложили свои услуги по снятию данного «недуга».

Однако чтобы ритуал пришел в реальное действие, потерпевшей также предложили снять с себя золотые украшения и завернуть в салфетку. Дабы «порча» окончательно исчезал, злоумышленницы заявили, что ритуал надо продолжать делать на кладбище в течение семи дней, после чего они вернут хозяйке золотые «побрякушки».

Спустя неделю, так и не дождавшись звонка от лже-целительниц, девушка обратилась в отдел полиции. Общая сумма ущерба, нанесенного мошенницами потерпевшей, составила двадцать тысяч рублей.

Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленниц.

По данному эпизоду решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 части 2 УК РФ, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду.

Евгений Иванов

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