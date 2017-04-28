«Снять порчу» всего за 20 тысяч не проблема

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Однако чтобы ритуал пришел в реальное действие, потерпевшей также предложили снять с себя золотые украшения и завернуть в салфетку. Дабы «порча» окончательно исчезал, злоумышленницы заявили, что ритуал надо продолжать делать на кладбище в течение семи дней, после чего они вернут хозяйке золотые «побрякушки».
Спустя неделю, так и не дождавшись звонка от лже-целительниц, девушка обратилась в отдел полиции. Общая сумма ущерба, нанесенного мошенницами потерпевшей, составила двадцать тысяч рублей.
Сотрудники полиции проводят ряд оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленниц.
По данному эпизоду решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 части 2 УК РФ, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду.
Евгений Иванов
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