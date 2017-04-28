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В Волгограде на шоссе Авиаторов ночью тушили бульдозер Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.04.2017 08:18

В Волгограде на шоссе Авиаторов ночью тушили бульдозер

Возгорание обшивки кабины бульдозера ДЗ-171 произошло накануне в 04:12.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 04:12 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе города Волгограда. На улице шоссе Авиаторов горела пластиковая обшивка кабины бульдозера ДЗ-171 на площади 4 кв.м. Пожарные расчёты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 16 минут.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причина пожара в настоящее время устанавливается, - отметили в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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