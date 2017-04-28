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|В Волгоградской области двух пропавших 14-летних школьниц обнаружили в лесу
|Скандалы и ЧП Главные новости
|28.04.2017 08:40
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, крупномасштабная поисковая операция в Ольховском районе завершена. Служебная собака привела поисковиков в лесной массив, где и были найдены две пропавшие 27 апреля школьницы. Девочки живы и здоровы.
- Никаких преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено. Детей передали медикам. Инспекторы ПДН в настоящее время устанавливают обстоятельства и причины, побудившие детей к уходу из дома, - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в четверг, 27 апреля, в 08:45 в полицию поступило тревожное сообщение: накануне вечером ушли из дома в Липовском сельском поселении Ольховского района Волгоградской области и не вернулись две несовершеннолетние девочки. После поступления информации о без вести пропавших по сигналу "Тревога" был незамедлительно поднят личный состав Отделения МВД России по Ольховскому району. Полицейские сразу приступили к розыску несовершеннолетних. Были опрошены родственники, учителя, одноклассники и друзья пропавших девочек, обследована территория и постройки. На поиски школьниц отправился специальный отряд в количестве более 160 сотрудников полиции.
Надира Коннова
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