В Волгоградской области двух пропавших 14-летних школьниц обнаружили в лесу

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, крупномасштабная поисковая операция в Ольховском районе завершена. Служебная собака привела поисковиков в лесной массив, где и были найдены две пропавшие 27 апреля школьницы. Девочки живы и здоровы.

- Никаких преступлений в отношении несовершеннолетних не совершено. Детей передали медикам. Инспекторы ПДН в настоящее время устанавливают обстоятельства и причины, побудившие детей к уходу из дома, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в четверг, 27 апреля, в 08:45 в полицию поступило тревожное сообщение: накануне вечером ушли из дома в Липовском сельском поселении Ольховского района Волгоградской области и не вернулись две несовершеннолетние девочки. После поступления информации о без вести пропавших по сигналу "Тревога" был незамедлительно поднят личный состав Отделения МВД России по Ольховскому району. Полицейские сразу приступили к розыску несовершеннолетних. Были опрошены родственники, учителя, одноклассники и друзья пропавших девочек, обследована территория и постройки. На поиски школьниц отправился специальный отряд в количестве более 160 сотрудников полиции.

Надира Коннова