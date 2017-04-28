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В Волгограде водитель оставил на дороге сбитую им девушку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.04.2017 09:38

В Волгограде водитель оставил на дороге сбитую им девушку

ДТП, в котором пострадала 26-летняя волгоградка, произошло в Краснооктябрьском районе города накануне вечером.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 27 апреля в 20:05 33-летний водитель двигался на автомобиле "ВАЗ-21140" по ул. Таращанцев со стороны ул. Богунской в сторону ул. Титова. Напротив дома № 27 по ул. Таращанцев водитель сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

- Водитель скрылся с места совершения ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали и доставили в полицию. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка с травмами была доставлена в больницу, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: СоцИнформБюро

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