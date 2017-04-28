ОАО ЕДКММ
В Волгограде пенсионер отдал лжемедику 148 тысяч рублей за несуществующую вакцину Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.04.2017 09:54

В Волгограде пенсионер отдал лжемедику 148 тысяч рублей за несуществующую вакциону

Доверчивый пенсионер поверил незнакомой женщине, которая по телефону сообщила об обнаруженном у него редком заболевании крови.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 80-летнему пенсионеру, проживающему в Центральном районе Волгограда, на стационарный телефон позвонила незнакомка и представилась медицинским работником. Звонившая сообщила пожилому человеку, что якобы у него редкое заболевание крови и для полного излечения ему необходимо приобрести за деньги специальную вакцину.

Доверчивый пенсионер согласился и отправился в ближайшее отделение банка, где перевел 148 тысяч рублей на номер банковской карты, который ему продиктовали по телефону. Не дождавшись обещанной вакцины, мужчина обратился с заявлением о мошенничестве в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность, причастную к данному преступлению.

Надира Коннова

ФОТО: СоцИнформБюро

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru