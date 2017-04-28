Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 80-летнему пенсионеру, проживающему в Центральном районе Волгограда, на стационарный телефон позвонила незнакомка и представилась медицинским работником. Звонившая сообщила пожилому человеку, что якобы у него редкое заболевание крови и для полного излечения ему необходимо приобрести за деньги специальную вакцину.

Доверчивый пенсионер согласился и отправился в ближайшее отделение банка, где перевел 148 тысяч рублей на номер банковской карты, который ему продиктовали по телефону. Не дождавшись обещанной вакцины, мужчина обратился с заявлением о мошенничестве в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личность, причастную к данному преступлению.

Надира Коннова

ФОТО: СоцИнформБюро