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В Волжском на улице Александрова произошло тройное ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.04.2017 10:37

В Волжском на улице Александрова произошло тройное ДТП

Накануне вечером в Волжском иномарка столкнулась с двумя "ВАЗами": пострадали двое мужчин и ребенок.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 27 апреля в 21:15 35-летний водитель, управляя автомашиной "Мерседес", двигался по улице Александрова со стороны улицы Пушкина в сторону автодороги №6. Напротив контактной опоры №121 по улице Александрова не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "ВАЗ-21102", под управлением 38-летнего водителя, и с автомашиной "ВАЗ-2115", под управлением 53-летнего водителя, которые следовали по улице Александрова со стороны автодороги №6 в сторону улицы Пушкина.

В Волжском на улице Александрова произошло тройное ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "Мерседес", водитель автомашины "ВАЗ-21102" и его 10-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.

В Волжском на улице Александрова произошло тройное ДТП

Напомним, на улице Александрова 27 апреля около 8 часов утра произошло смертельное лобовое ДТП: столкнулись "Лада Гранта" и "Тойота Авенсис". От мощного удара иномарку откинуло на пролегающие рядом трамвайные пути, а из отечественной легковушки через лобовое стекло буквально вылетели две девушки. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибла 19-летняя водитель автомобиля "Лада Гранта", ее пассажирка-ровесница в тяжелом состоянии была госпитализирована. Также в больницу попал и 66-летний водитель иномарки.

Надира Коннова
ФОТО: Группа "Жесть Вожского" с социальной сети ВКонтакте

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