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В Волгограде оштрафовали неторопливого чиновника Печать
Скандалы и ЧП
28.04.2017 10:46

В Волгограде оштрафовали неторопливого чиновника

Сотрудник МФЦ получил штраф за нарушение сроков передачи документов для получения разрешения на строительство.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре региона, начальник отдела многофункционального центра Красноармейского района оштрафован за волокиту. Чиновник нарушил сроки передачи в администрацию заявлений граждан и документов, которые необходимы для получения разрешения на индивидуальное строительство, а также срок выдачи заявителям соответствующих документов.


По результатам прокурорской проверки, неторопливого сотрудника многофункционального центра привлекли к административной ответственности. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа.


В настоящий момент все нарушения устранены. Необходимые документы выданы гражданам.


Полина Макарова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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