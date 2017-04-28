В Волгограде оштрафовали неторопливого чиновника



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре региона, начальник отдела многофункционального центра Красноармейского района оштрафован за волокиту. Чиновник нарушил сроки передачи в администрацию заявлений граждан и документов, которые необходимы для получения разрешения на индивидуальное строительство, а также срок выдачи заявителям соответствующих документов.



По результатам прокурорской проверки, неторопливого сотрудника многофункционального центра привлекли к административной ответственности. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа.



В настоящий момент все нарушения устранены. Необходимые документы выданы гражданам.



Полина Макарова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"