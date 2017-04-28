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Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
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|В Волгограде оштрафовали неторопливого чиновника
|Скандалы и ЧП
|28.04.2017 10:46
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