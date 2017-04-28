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Полицейские закрыли в Волгограде подпольный алкозавод Печать
Скандалы и ЧП
28.04.2017 11:20

Полицейские закрыли в Волгограде подпольный алкозавод

На бутылки с суррогатным алкоголем преступники наклеивали поддельные акцизные марки и этикетки элитных брендов, после чего продавали их в отдаленных регионах страны. Общая сумма выручки составила 65 миллионов рублей.

Сегодня следователи ГУ МВД по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела по факту производства контрафактного алкоголя.

По данным следствия, с мая по декабрь 2015 года преступная группа на территории заброшенной птицефабрики в Городищенском районе занималась производством суррогатного спиртного.

Полицейские закрыли в Волгограде подпольный алкозавод

На производстве на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки. Общий доход от продажи алкоголя составил около 65 миллионов рублей.

В декабре 2015 года преступников удалось вычислить и задержать. Тогда в ходе обыска на предприятии полицейские совместно с коллегами из УФСБ изъяли около 400 тысяч бутылок суррогата.

Полицейские закрыли в Волгограде подпольный алкозавод

Позже эксперты-криминалисты подтвердили, что изъятый алкоголь являлся опасным для жизни и здоровья потребителей.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело, обвинения были предъявлены 20 участникам преступной группы. Теперь все они ожидают суда.

Полицейские закрыли в Волгограде подпольный алкозавод

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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