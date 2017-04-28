Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшим школьником

В Краснооктябрьском районе водитель на «Рено Логан» совершил наезд на 9-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Инцидент произошел сегодня, 28 апреля, около 8 утра на улице Библиотечной. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, напротив дома №19 водитель «Рено Логан» наехал на 9-летнего школьника. Известно, что мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. В результате пострадавший с места аварии был доставлен в ближайшую больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте», группа «Жесть Волгограда» Следующая >