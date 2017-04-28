

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе управления МВД России по Волгограду, в полицию поступил сигнал о грабеже в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что у дома по улице Таежная на него напали. Неизвестный причинил потерпевшему телесные повреждения и украл у него сотовый телефон за 2 тысячи рублей.



По горячим следам стражи порядка установили и задержали подозреваемого в вышеупомянутых преступных действиях. Им оказался 32-летний неоднократно судимый, безработный местный житель.



По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 4-х лет тюремного заключения.



Полина Макарова

ФОТО: globallookpress