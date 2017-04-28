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В Волгограде мужчина украл сотовый телефон за 2 тысячи рублей Печать
Скандалы и ЧП
28.04.2017 12:09

В Волгограде мужчина украл сотовый телефон

В Советском районе города грабитель напал на мужчину и похитил у него мобильник стоимостью 2 тысячи рублей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе управления МВД России по Волгограду, в полицию поступил сигнал о грабеже в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что у дома по улице Таежная на него напали. Неизвестный причинил потерпевшему телесные повреждения и украл у него сотовый телефон за 2 тысячи рублей.


По горячим следам стражи порядка установили и задержали подозреваемого в вышеупомянутых преступных действиях. Им оказался 32-летний неоднократно судимый, безработный местный житель.


По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 4-х лет тюремного заключения.


Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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