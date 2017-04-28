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"Золотого мальчика" Романа Яковлева оставили в колонии общего режима Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.04.2017 12:21

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Волжский городской суд не увидел основания для изменения вида исправительного учреждения (замена колонии общего режима на колонию-поселение) осужденному Яковлеву Роману.

Как сообщила "СоцИнформБюро" Ольга Иванова, мать Влада, погибшего под колесами дорогого внедорожника Яковлева, в волжском горсуде в пятницу, 28 апреля, состоялось заседание по вопросу изменения вида исправительного учреждения сыну замглавы филиала "Газпрома".

Сам Роман Яковлев на заседании не присутствовал. Оно проходило в режиме онлайн-конференции. Яковлев находился в кабинете начальника колонии, откуда и велась съемка.

Ходатайство об изменении вида исправительного учреждения подала адвокат осужденного - Зеленцова Валентина. В документе она указала, что Роман Яковлев, осужденный в мае 2016 года по статье 264 ч.3 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", характеризуется положительно, свою вину осознал, взысканий не имеет. Более того, у осужденного даже есть поощрения.

Суд отклонил ходатайство адвоката осужденного, посчитав, что поощрения носят эпизодический характер и нет оснований для изменения вида исправительного учреждения.

Ранее Зеленцова подавала апелляцию в Волгоградский облсуд на пересмотр решения Волжского городского суда о смягчении неотбытой части наказания. Однако и тут судья был непреклонен: Яковлев еще 1 год и 14 дней проведет в колонии общего режима.

Напомним, 6 октября 2015 года Яковлев на автомобиле "Toyota Land CruiserPrado 150" двигался по проспекту Ленина на повышенной скорости. На пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев водитель не остановился перед светофором и стоп-линией и, выехав на пешеходный переход, сбил молодого человека, который двигался по "зебре" на роликовых коньках. От полученных травм Влад Иванов скончался на месте происшествия. Водитель дорогой иномарки, испугавшись ответственности, сначала скрылся с места ДТП, а затем вернулся.

После совершенного преступления общественности стало известно, что 22-летний Яковлев 60 раз нарушал правила ПДД, в том числе, неоднократно проезжал на своем внедорожнике на красный свет. 30 раз лихача штрафовали за превышение скорости.

Надира Коннова

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