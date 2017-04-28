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Урюпинская птицефабрика содержала кур в антисанитарии Печать
Скандалы и ЧП
28.04.2017 12:22

Урюпинская птицефабрика содержала кур в антисанитарии

Работники предприятия не убирали с территории мусор, ходили без специальной одежды и давали птицам опасный корм.

Прокуратура совместно с инспекторами Россельхознадзора провела проверку соблюдения ветеринарного законодательства на ОАО Птицефабрика «Урюпинская», в ходе которой был выявлен ряд серьезных нарушений.

Так, на территории предприятия надзорные органы увидели много мусора и сорной травы. Кроме этого, в кормцехе, кормскладе производстенные ворота не были оборудованы шторами от диких птиц, работники не имели специальной одежды и обуви.

При проверке содержания птиц выяснилось, что они питались кормами, не прошедшими термическую обработку.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, все выявленные нарушения создавали угрозу здоровью человека и животных из-за возможности заноса и распространения различных болезней.

В результате в отношении руководства птицефабрики был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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