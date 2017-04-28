ОАО ЕДКММ
В Волгограде 18-летний парень ограбил газетный киоск Печать
Скандалы и ЧП
28.04.2017 12:39

Кража из газетного киоска

В Тракторозаводском районе города полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона из ларька с газетами.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе управления МВД России по Волгограду, несколько дней назад в полицию обратилась 69-летняя продавец газетного киоска на улице Академика Бардина. Женщина рассказала, что утром, придя на работу, обнаружила отжатые рольставни и пропажу служебного мобильного телефона.


В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 18-летний местный житель. Парень сознался в содеянном. Похищенное изъято и возвращено.


В отношении молодого человека по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезе.


В настоящее время правоохранители выясняют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Также, в отношении молодого человека по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.


Полина Макарова
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru