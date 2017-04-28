

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе управления МВД России по Волгограду, несколько дней назад в полицию обратилась 69-летняя продавец газетного киоска на улице Академика Бардина. Женщина рассказала, что утром, придя на работу, обнаружила отжатые рольставни и пропажу служебного мобильного телефона.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 18-летний местный житель. Парень сознался в содеянном. Похищенное изъято и возвращено.



В отношении молодого человека по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезе.



В настоящее время правоохранители выясняют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. Также, в отношении молодого человека по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.



Полина Макарова

Фото: globallookpress