В Волгограде пропавшую пенсионерку нашли в больнице

Как рассказали "СоцИнформБюро" волонтеры, пенсионерку им удалось обнаружить в одной из городских больниц. Незамедлительно они сообщили об этом родственникам.

Напомним, 25 апреля волонтеры отправились на повторные поиски пожилой женщины, пропавшей накануне около 13:00. Пенсионерка ушла из дома на прогулку и больше её никто не видел. Ситуация осложнялась тем, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Надира Коннова