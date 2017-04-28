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|В Волгограде пропавшую пенсионерку нашли в больнице
|Скандалы и ЧП Волгоград
|28.04.2017 13:07
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Как рассказали "СоцИнформБюро" волонтеры, пенсионерку им удалось обнаружить в одной из городских больниц. Незамедлительно они сообщили об этом родственникам.
Напомним, 25 апреля волонтеры отправились на повторные поиски пожилой женщины, пропавшей накануне около 13:00. Пенсионерка ушла из дома на прогулку и больше её никто не видел. Ситуация осложнялась тем, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.
Надира Коннова
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