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В Волгограде пропавшую пенсионерку нашли в больнице Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.04.2017 13:07

В Волгограде пропавшую пенсионерку нашли в больнице

В Волгограде разыскали пропавшую без вести 78-летнюю Лидию Филатову, страдающую потерей памяти.

Как рассказали "СоцИнформБюро" волонтеры, пенсионерку им удалось обнаружить в одной из городских больниц. Незамедлительно они сообщили об этом родственникам.

Напомним, 25 апреля волонтеры отправились на повторные поиски пожилой женщины, пропавшей накануне около 13:00. Пенсионерка ушла из дома на прогулку и больше её никто не видел. Ситуация осложнялась тем, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Надира Коннова

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