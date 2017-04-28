Наркодилеры получили 30 лет тюрьмы на троих

Сегодня Волгоградский областной суд рассматривал уголовное дело о сбыте наркотиков участниками ОПГ.

Согласно данным следствия, с октября 2014 по июль 2015 года группа молодых людей продавала на территории города наркотики через интернет.

В январе 2017 года Ворошиловский районный суд приговорил участников к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.

Так, Константин Бекарев получил 7 лет 6 месяцев, Иван Севостьянов, Роман Косых и Леонид Мац были приговорены к 6 годам, а Сергей Попов и Алексей Дускалиев – к 5 годам.

Однако прокурор с таким решением не согласился и подал аппеляцию.

В результате Волгоградский областной суд принял решение ужесточить наказание для Бекарева до 12 лет, Севостьянова – до 9 лет и Маца – до 9 лет 3 месяцев. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress