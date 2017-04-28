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Наркодилеры получили 30 лет тюрьмы на троих Печать
Скандалы и ЧП
28.04.2017 13:16

Наркодилеры получили 30 лет тюрьмы на троих

Участникам преступной группы по сбыту наркотиков вынесли более суровый приговор. В результате один получил 12 лет заключения, а двое других по 9 лет колонии строгого режима.

Сегодня Волгоградский областной суд рассматривал уголовное дело о сбыте наркотиков участниками ОПГ.

Согласно данным следствия, с октября 2014 по июль 2015 года группа молодых людей продавала на территории города наркотики через интернет.

В январе 2017 года Ворошиловский районный суд приговорил участников к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима.

Так, Константин Бекарев получил 7 лет 6 месяцев, Иван Севостьянов, Роман Косых и Леонид Мац были приговорены к 6 годам, а Сергей Попов и Алексей Дускалиев – к 5 годам.

Однако прокурор с таким решением не согласился и подал аппеляцию.

В результате Волгоградский областной суд принял решение ужесточить наказание для Бекарева до 12 лет, Севостьянова – до 9 лет и Маца – до 9 лет 3 месяцев. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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