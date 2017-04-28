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В Волжском 60-летняя женщина продавала пиво подросткам Печать
Скандалы и ЧП
28.04.2017 14:12

В Волжском 60-летняя женщина продавала пиво подросткам

Продавца торгового павильона в городе Волжском привлекли к уголовной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе рейда, в январе 2017 года в одном из торговых павильонов Волжского установлен факт продажи подростку алкогольного напитка. В результате чего, 60-летнего продавца оштрафовали. Не смотря на это, спустя 4 месяца женщина вновь нарушила закон.

Так, накануне работница торговли продала бутылку пива 16-летнему школьнику. При этом женщина не поинтересовалась возрастом юного покупателя и не попросила его предъявить паспорт. На выходе из магазина подростка с пивом заметили полицейские.


В настоящий момент в отношении недобросовестного продавца возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до одного года исправительных работ.


Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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