В Волжском 60-летняя женщина продавала пиво подросткам



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в ходе рейда, в январе 2017 года в одном из торговых павильонов Волжского установлен факт продажи подростку алкогольного напитка. В результате чего, 60-летнего продавца оштрафовали. Не смотря на это, спустя 4 месяца женщина вновь нарушила закон.

Так, накануне работница торговли продала бутылку пива 16-летнему школьнику. При этом женщина не поинтересовалась возрастом юного покупателя и не попросила его предъявить паспорт. На выходе из магазина подростка с пивом заметили полицейские.



В настоящий момент в отношении недобросовестного продавца возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до одного года исправительных работ.



Полина Макарова

ФОТО: globallookpress