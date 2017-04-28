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В Волгограде будут судить охотника из Елани Печать
Скандалы и ЧП
28.04.2017 17:49

В Волгограде будут судить охотника из Елани

Житель Еланского района отправится под суд за нарушение правил охоты.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, мужчина из Еланского района использовал запрещенный весной способ охоты, так называемый «с подхода». Метод заключается в том, что охотник может бесшумно подкрасться к добыче на расстояние выстрела, либо просто идти по местам обитания животных, стреляя в любую замеченную им дичь.


Сообщается, что нарушителю грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.


Решение о привлечении охотника к административной ответственности будет принимать мировой суд.


Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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