В Волгограде будут судить охотника из Елани



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, мужчина из Еланского района использовал запрещенный весной способ охоты, так называемый «с подхода». Метод заключается в том, что охотник может бесшумно подкрасться к добыче на расстояние выстрела, либо просто идти по местам обитания животных, стреляя в любую замеченную им дичь.



Сообщается, что нарушителю грозит лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет.



Решение о привлечении охотника к административной ответственности будет принимать мировой суд.



Полина Макарова

ФОТО: globallookpress