В Волгограде КАМАЗ столкнулся с Газелью и кроссовером

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28 апреля в 12.00 60-летний водитель, управляя автомашиной "КАМАЗ- 55102", двигался по улице Ленина в поселке Гумрак со стороны шоссе Авиаторов в сторону поселка Аэропорт. Напротив дома № 6 по улице Ленина при перестроении из правого ряда в левый ряд водитель КАМАЗа столкнулся с автомашиной "ГАЗ-3302", под управлением 56-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. В результате Газель отбросило на автомашину "Сузуки Грант Витара", под управлением 52-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

- 52-летний пассажир автомашины "Сузуки Грант Витара" и водитель автомашины "ГАЗ-3302" получили травмы и были доставлены в больницу, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова