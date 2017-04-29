В Камышине в перевернувшейся иномарке погибла 30-летняя женщина

Водитель иномарки превысил скорость движения, двигаясь по федеральной трассе. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в пятницу, 28 апреля, в 15.20 34-летний водитель на автомашине "Киа Рио" двигался по федеральной автодороге "Волгоград-Сызрань". На 516 км водитель иномарки превысил скорость движения и, не справившись с управлением, выехал на правую обочину по ходу своего движения, где опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летняя пассажирка скончалась на месте. Анна Павлова Следующая >