ОАО ЕДКММ
На Кубе разбился Ан-26 Печать
Скандалы и ЧП
30.04.2017 02:26

На Кубе разбился Ан-26

 Стало известно количество погибших в результате авиакатастрофы на Кубе.


29-го апреля на Кубе пропал с радаров пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из аэропорта Плайя-Баракоа на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Lenta.ru. Самолет врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса.

Лайнер принадлежал революционным вооруженным силам Кубы. По информации источника, погибли восемь военнослужащих, включая экипаж воздушного судна.

На данный момент создана комиссия министерства революционных вооруженных сил, которая выясняет причины трагедии.

Фото – страница Air Disasters в Twitter

Евгений Иванов

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru