На Кубе разбился Ан-26

Стало известно количество погибших в результате авиакатастрофы на Кубе.

29-го апреля на Кубе пропал с радаров пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из аэропорта Плайя-Баракоа на юго-востоке страны. Об этом сообщает агентство Lenta.ru. Самолет врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса. Лайнер принадлежал революционным вооруженным силам Кубы. По информации источника, погибли восемь военнослужащих, включая экипаж воздушного судна. На данный момент создана комиссия министерства революционных вооруженных сил, которая выясняет причины трагедии. Фото – страница Air Disasters в Twitter Евгений Иванов Следующая >