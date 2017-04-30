В Волгограде легковушка столкнулась с троллейбусом: есть пострадавший

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне утром в Краснооктябрьском районе Волгограда неизвестный водитель на "Лада Гранте", двигаясь по пр. Ленина в сторону пл. Возрождения, напротив ул. 39-Гвардейской столкнулся с троллейбусом, который двигался в попутном направлении в первом ряду. После произошедшего водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия при резком торможении 58-летняя женщина-кондуктор упала в салоне и получила ушибы. Пострадавшую доставили в больницу.

Надира Коннова