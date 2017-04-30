Волгоградец разбился при попытке спуститься по связанным простыням с 3 этажа

Труп мужчины под окнами дома обнаружили очевидцы около восьми часов утра у дома №84А по улице Быстрова. Рядом телом погибшего лежали связанный друг с другом простыни.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на Volga-Day.ru, погибшему мужчине было 67 лет. В данном доме пенсионер не проживал. Следователи уже установили, что пожилой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, соорудив из простыней веревку, пытался спуститься с третьего этажа, однако все закончилось трагически. Оказалось, что дверь квартиры заклинило и выбраться из квартиры пенсионер не мог, в результате чего и решил искать другие пути выхода из сложившейся ситуации. Ветхая конструкция не выдержала веса мужчины и оборвалась. От полученных травм волгоградец скончался на месте происшествия.

В настоящее время по факту трагического инцидента проводится проверка.

Анна Павлова

ФОТО: Дарья Артемова, группа ВКонтакте "Жесть Волгограда"