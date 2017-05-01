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Более 20 пассажиров "Аэрофлота" пострадали из-за турбулентности Печать
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01.05.2017 10:01

Более 20 пассажиров

Самолет, летевший из Москвы в Таиланд, угодил в воздушную яму. Более 20 человек получили различные травмы.

Как сообщает "СоцИнформБюро", более 20 человек пострадали в самолете "Аэрофлота", который летел из Москвы в Бангкок и попал в воздушную яму. У пассажиров — травмы головы и спины, переломы рук, у некоторых - подозрения на перелом позвоночника.

По данным авиакомпании "Аэрофлот", рейс SU 270 попал в зону сильной турбулентности в понедельник, 1 мая, при подлете к аэропорту Бангкока. Самолет Boeing 777 за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной сильной турбулентности, в результате чего пассажиров, которые не были пристегнуты, выбросило из кресел и они получили травмы.

В сообщении авиакомпании говорится, что основная особенность турбулентности в том, что возникает она не в облаках, а в чистом небе с хорошей видимостью, где метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места.

Экипаж произвел благополучную посадку в аэропорту Бангкок в 03.38 мск.

Среди пострадавших как российские граждане, так и иностранцы. Все они сейчас находятся в больнице в Бангкоке. Сотрудники посольства РФ в Таиланде уже выехали в больницы, чтобы на месте оказывать помощь пассажирам. Сейчас имеется информация о 12 пострадавших россиянах. В основном у наших соотечественников переломы и ушибы. Некоторым требуется операция.

Посольство открыло горячую линию связи, по которой можно получить информацию об инциденте: +66 90 403-3645.

Анна Павлова
ФОТО: Globallookpress

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