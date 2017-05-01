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|Под Волгоградом в жилом вагончике заживо сгорели три человека
|Скандалы и ЧП Волгоград
|01.05.2017 10:24
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, утром 1 мая в ходе тушения пожара, который вспыхнул в жилом вагончике в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, были обнаружены тела трёх человек.
По предварительным данным, пожар вспыхнул в понедельник около 5 часов в металлическом вагончике, установленном на территории частного домовладения в посёлке Кировец.
- В жилом вагончике проживал асоциальный 36-летний мужчина, который злоупотреблял спиртными напитками. Накануне вечером к нему в гости пришли двое приятелей, в возрасте 40 и 29 лет. Вероятнее всего мужчины употребляли алкоголь и курили в помещении вагончика. Специалисты установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, - рассказала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Анна Павлова
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