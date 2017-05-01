"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных бил....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|В Волгограде из-за замыкания в стиральной машине загорелась квартира
|Скандалы и ЧП
|01.05.2017 13:26
|
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
13:26
В Волгограде из-за замыкания в стиральной машине загорелась квартира
-
13:01
В Волгограде начал работать единый проездной
-
10:24
Под Волгоградом в жилом вагончике заживо сгорели три человека
-
10:01
Более 20 пассажиров "Аэрофлота" пострадали из-за турбулентности
-
08:38
Лев Иванов: «Выигрывает тот, кому это нужнее»
-
30.04.2017 23:29
Путин наградил Киркорова орденом
-
30.04.2017 12:43
Чуда не случилось: Волгоград проиграл в конкурсе "Аллея Славы"
-
30.04.2017 12:08
Волгоградские огнеборцы отмечают 368 лет со Дня образования пожарной охраны России
-
30.04.2017 11:38
Волгоградец разбился при попытке спуститься по связанным простыням с 3 этажа
-
30.04.2017 11:00
В Волгограде легковушка столкнулась с троллейбусом: есть пострадавший
-
30.04.2017 10:33
В регионе 1 мая обеспечивать охрану общественного порядка будут 1400 полицейских
-
30.04.2017 03:14
Российские «олимпийцы» выиграли «Кубок Алроса»
-
30.04.2017 02:26
На Кубе разбился Ан-26
-
30.04.2017 00:04
Женская «молодежка» проведет сбор в Словении
Самое читаемое
-
13:26
В Волгограде из-за замыкания в стиральной машине загорелась квартира
-
10:24
Под Волгоградом в жилом вагончике заживо сгорели три человека
-
10:01
Более 20 пассажиров "Аэрофлота" пострадали из-за турбулентности
-
30.04.2017 11:38
Волгоградец разбился при попытке спуститься по связанным простыням с 3 этажа
-
30.04.2017 11:00
В Волгограде легковушка столкнулась с троллейбусом: есть пострадавший
-
30.04.2017 02:26
На Кубе разбился Ан-26
-
29.04.2017 14:24
В Камышине в перевернувшейся иномарке погибла 30-летняя женщина
Последние комментарии
-
"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
-
на маршруте №20 тоже ИНН 4719025146. >>
-
в Человек и Закон пишите!!!Они точно разберутся!!!!! >>
-
-
"Золотого мальчика" Романа Яковлева оставили в колонии общего режима
-
А на бриллиантового мальчика Ивана Музраева даже дело не завели. >>
-
-
В Волгограде прощаются с 15-летней школьницей, убитой в Красноармейском районе
-
Wow, wonderful weblog sнедопустимое содержимоеcture ! How long have you been blogging for? you ... >>
-
-
В регионе 1 мая обеспечивать охрану общественного порядка будут 1400 полицейских
-
А ВОТ МЫ НЕ ПОЙДЕМ! ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕ РУССКИЙ И НИнедопустимое содержимое ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ НЕ ИМЕЕТ. >>
-
-
Волгоградцы покидают регион
-
Маргинальное нытьё. Жаль, что большая часть коренных царицынцев-стал инградцев выбита войной. И не ... >>
-
-
Под Волгоградом в жилом вагончике заживо сгорели три человека
-
Хоть в праздник порадуйте людей чем-нибудь позитивным! Трупы, смерть и все в этом духе даже в праздничный ... >>
-
-
Под Волгоградом школьник скончался после одурманивания газом из баллона
-
Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшим школьником
-
Уроды вечно спешат, пешеходов вообще не уважают. >>
-