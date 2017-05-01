

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, в воскресенье, 30 апреля на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 10:39 поступил сигнал о пожаре на улице Героев Малой Земли. Стало известно, что в 2-х этажном доме в одной из квартир на площади 2 квадратных метра горели домашние вещи.



На место ЧП незамедлительно выехали пожарные расчеты. За несколько минут им удалось справиться с огнем. В результате пожара пострадала 96-летняя женщина.



Эксперты предполагают, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в стиральной машине.



Полина Макарова

ФОТО: globallookpress