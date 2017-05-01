ДТП в Волжском унесло жизнь неизвестной девушки

Смертельная трагедия произошла около 2 часов ночи 30 апреля на улице Ленина в Волжском.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, водитель Daewoo Espero напротив строения 302-«Б» не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате сильного удара водитель получил травмы различной степени тяжести. С места аварии он был госпитализирован. Также в салоне находилась неустановленная 23-летняя девушка. Она скончалась на месте до приезда медиков.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «Вконтакте», группа «Жесть Волгограда», Виталий Миронов