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ДТП в Волжском унесло жизнь неизвестной девушки Печать
Скандалы и ЧП
01.05.2017 15:11

ДТП в Волжском унесло жизнь неизвестной девушки

Прошлой ночью водитель Daewoo Espero не справился с управлением и влетел в дерево. В результате пассажирка скончалась на месте аварии.

Смертельная трагедия произошла около 2 часов ночи 30 апреля на улице Ленина в Волжском.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, водитель Daewoo Espero напротив строения 302-«Б» не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате сильного удара водитель получил травмы различной степени тяжести. С места аварии он был госпитализирован. Также в салоне находилась неустановленная 23-летняя девушка. Она скончалась на месте до приезда медиков.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «Вконтакте», группа «Жесть Волгограда», Виталий Миронов

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