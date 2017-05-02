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Под Волгоградом в летней кухни сгорел мужчина Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.05.2017 09:11

Под Волгоградом в летней кухне сгорел мужчина

Трагедия произошла вечером 1 мая в Кумылженском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 19:09 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в станице Глазуновской. На улице Ленина горела летняя кухня по всей площади.

Пожарные расчёты 62-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 11 минут, однако спасти 44-летнего мужчину им не удалось.

- Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности, - отметили в ведомстве.

Анна Павлова
ФОТО: МЧС России

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