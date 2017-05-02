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В Палласовке более трех часов тушили торговый павильон Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.05.2017 09:18

В Палласовском районе более трех часов тушили торговый павильон

ЧП произошло накануне днем. На улице Мира в Палласовке загорелся торговый павильон. Огнеборцам понадобилась более трех часов для ликвидации пожара.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в Палласовском районе Волгоградской области поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 15:15. В городе Палласовка на улице Мира горел торговый павильон по всей площади.

Пожарным расчётам 63-й пожарно-спасательной части удалось ликвидировать горение только в 18:57.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.

Анна Павлова
ФОТО: Арсентий Никитин, группа ВКонтакте "Жесть Волгограда"

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