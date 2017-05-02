Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в Палласовском районе Волгоградской области поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 15:15. В городе Палласовка на улице Мира горел торговый павильон по всей площади.

Пожарным расчётам 63-й пожарно-спасательной части удалось ликвидировать горение только в 18:57.

- При пожаре никто не погиб и не пострадал. Причина пожара сейчас устанавливается, - прокомментировали в ведомстве.

Анна Павлова

ФОТО: Арсентий Никитин, группа ВКонтакте "Жесть Волгограда"