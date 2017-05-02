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|Долгострой в Волжском несет смертельную опасность
|Скандалы и ЧП Волгоград
|02.05.2017 09:53
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Как стало известно "СоцИнформБюро", при падении с недостроенного здания серьезные травмы получил подросток. Парня доставили в ближайшее детское медицинское отделение. Во время обследования медики диагностировали у поступившего пациента переломы обеих рук, а также сотрясение головного мозга. ЧП произошло 29 апреля этого года в заброшенном здании на улице 40 лет Победы.
Оказалось, что это уже не первое происшествие, которое случилось на забытой всеми территории. Так, 3 октября 2014 году здесь погиб девятилетний мальчик. Тело ребенка было найдено около четырех часов дня на территории злополучного недостроя.
Как уточнили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области, школьник вместе со своим одноклассником бегали по недостроенному зданию. Во время игры девятилетний ребенок, стоя на краю площадки четвертого этажа, где отсутствовал лестничный марш, потерял равновесие и упал вниз. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Тело погибшего вскоре обнаружили полицейские, патрулировавшие улицы. Второй школьник, испугавшись, убежал.
Отметим, что с 2013 года администрация города Волжского вела с владельцем здания судебные тяжбы. Последним требованием было снести строение и вернуть арендованную землю муниципалитету. Однако в мае 2014 года Арбитражный суд Волгоградской области постановил оставить данный иск администрации без рассмотрения. Решение суда, по данным пресс-службы ведомства, обусловлено тем, что истец дважды не явился на заседания суда, а также не заявил ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие.
В результате долгострой продолжает стоять на своем месте, территория стройки никак не огорожена. Доступ к недостроенному зданию свободный. Этим как раз и пользуются дети.
Анна Павлова
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