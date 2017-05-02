ОАО ЕДКММ
В Волгограде "Лифан" опрокинулся после столкновения с "Ниссан Санни" Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
02.05.2017 10:16

В Волгограде

В ДТП пострадал водитель одной из иномарок. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 1 мая в 16-00 59-летний водитель, управляя автомобилем "Лифан", выезжая с прилегающей территории от дома № 52 по ул. Мичурина, не предоставил преимущество в движении автомашине "Ниссан Санни", который двигался по ул. Лермонтова в сторону ул. Менделеева, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля "Лифан".

Виновник аварии с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Анна Павлова
ФОТО: Валера Барсегян, группа в ВКонтакте "Жесть Волгограда"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru