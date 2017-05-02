Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 1 мая в 16-00 59-летний водитель, управляя автомобилем "Лифан", выезжая с прилегающей территории от дома № 52 по ул. Мичурина, не предоставил преимущество в движении автомашине "Ниссан Санни", который двигался по ул. Лермонтова в сторону ул. Менделеева, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля "Лифан".

Виновник аварии с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

Анна Павлова

ФОТО: Валера Барсегян, группа в ВКонтакте "Жесть Волгограда"