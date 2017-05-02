Семейная ссора в Городищенском районе закончилась поножовщиной

30 апреля в одну из городских больниц с ножевым ранением был доставлен 47-летний житель Городищенского района. О травме криминального характера медики сразу сообщили в полицию.

По горячим следам правоохранителям удалось задержать подозреваемую. Ей оказалась 40-летняя супруга потерпевшего.

Как оказалось, в тот вечер семейная пара распивала спиртное. В какой-то момент между супругами завязалась ссора, в ходе которой жена нанесла мужу удар ножом в грудную клетку.

В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Теперь супруге грозит до 8 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress