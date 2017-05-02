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В Волжском двое малышей скончались от попадания в пищу яда Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.05.2017 10:35

Волжском следователи выясняют обстоятельства гибели двух малолетних детей

В Волжском произошла страшная трагедия: мама накормила малышей молочной кашей, в котрую попал яд от насекомых. 

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 1 мая в полицию Волжского поступило тревожное сообщение: в одной из квартир дома, расположенного по улице Пушкина, обнаружены тела двух малолетних детей: полуторагодовалого мальчика и его четырехмесячной сестры. Региональный СК организовал доследственную проверку.

Установлено, что накануне в жилище, где проживали погибшие дети, производилась санитарная обработка от насекомых. Утром родители покормили детей молочной кашей и снова уложили спать, а уже днем они обнаружили что сын и дочь мертвы.

- По предварительным данным, яд попал в пищу в процессе ее приготовления. Следствие имеет все основания так полагать, так как неустановленное порошкообразное вещество было обнаружено на поверхностях электрической конфорки и деревянной тумбы. Кроме того, из квартиры изъяли ложку, детские бутылочки и иную посуду, на которой также находилось неустановленное порошкообразное вещество, - прокомментировала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Тела детей направили на судебно-медицинское исследование.

Анна Павлова
ФОТО: СК России

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