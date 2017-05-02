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Директора УК ждет 3 года тюрьмы за задержки по зарплате Печать
Скандалы и ЧП
02.05.2017 10:52

Директора УК ждет 3 года тюрьмы за задержки по зарплате

За невыплату заработной платы под суд идет бывший руководитель компании «ЖилГарантСервис» Владимир Мишин.

Прокуратура Волжского направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Жил ГарантСервис» Владимира Мишина. Он обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По данным следствия, с января 2015 года по декабрь 2016 года 13 сотрудникам управляющей компании Мишин не платил зарплату, либо платил ниже минимального.

В результате перед работниками у руководства образовалась задолженность на общую сумму в 600 тысяч рублей. При том, что финансовых проблем фирма не испытывала и имела в обороте более 9 миллионов рублей.

Расследование данного уголовного дела проводилось Следственным комитетом по Волгоградской области. Свою вину Мишин не признал.
Теперь бывшему директору грозит до 3 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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