Директора УК ждет 3 года тюрьмы за задержки по зарплате

Прокуратура Волжского направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Жил ГарантСервис» Владимира Мишина. Он обвиняется в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

По данным следствия, с января 2015 года по декабрь 2016 года 13 сотрудникам управляющей компании Мишин не платил зарплату, либо платил ниже минимального.

В результате перед работниками у руководства образовалась задолженность на общую сумму в 600 тысяч рублей. При том, что финансовых проблем фирма не испытывала и имела в обороте более 9 миллионов рублей.

Расследование данного уголовного дела проводилось Следственным комитетом по Волгоградской области. Свою вину Мишин не признал.

Теперь бывшему директору грозит до 3 лет тюрьмы.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress