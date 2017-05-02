"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных бил....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
|Скандалы и ЧП Волгоград
|02.05.2017 11:04
|
Как сообщает "СоцИнформБюро", работать россиянам на следующей неделе после 9 мая придется всего три дня. Федеральная служба по труду и занятости уточнила, как отдыхают россияне в День Победы.
По данным Роструда, отдыхать мы будем два календарных выходных дня - субботу и воскресенье, 6 и 7 мая. 9 мая - праздничный выходной. По словам замглавы Роструда Ивана Шкловца, понедельник, 8 мая, будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с январских праздников.
Напомним, 7 января - православный праздник Рождества - в 2017 году пришелся на субботу. После Дня Победы у жителей России будет рабочая неделя со среды, 10 мая, и до пятницы 12 мая включительно.
Анна Павлова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:04
Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
-
10:57
«Левада-Центр» выяснил, кто стал бы президентом, будь выборы 30 апреля 2017
-
10:52
Директора УК ждет 3 года тюрьмы за задержки по зарплате
-
10:41
В Волгограде дорожники ремонтируют улицу Кубанскую
-
10:35
В Волжском двое малышей скончались от попадания в пищу яда
-
10:24
Семейная ссора в Городищенском районе закончилась поножовщиной
-
10:16
В Волгограде "Лифан" опрокинулся после столкновения с "Ниссан Санни"
-
09:53
Долгострой в Волжском несет смертельную опасность
-
09:18
В Палласовке более трех часов тушили торговый павильон
-
09:11
Под Волгоградом в летней кухни сгорел мужчина
-
01.05.2017 15:56
Первомайская демонстрация собрала около 20 тысяч волгоградцев
-
01.05.2017 15:11
ДТП в Волжском унесло жизнь неизвестной девушки
-
01.05.2017 13:26
В Волгограде из-за замыкания в стиральной машине загорелась квартира
-
01.05.2017 13:01
В Волгограде начал работать единый проездной
Самое читаемое
-
11:04
Россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя
-
10:52
Директора УК ждет 3 года тюрьмы за задержки по зарплате
-
10:35
В Волжском двое малышей скончались от попадания в пищу яда
-
10:24
Семейная ссора в Городищенском районе закончилась поножовщиной
-
10:16
В Волгограде "Лифан" опрокинулся после столкновения с "Ниссан Санни"
-
09:53
Долгострой в Волжском несет смертельную опасность
-
09:18
В Палласовке более трех часов тушили торговый павильон
Последние комментарии
-
"Золотого мальчика" Романа Яковлева оставили в колонии общего режима
-
А на бриллиантового мальчика Ивана Музраева даже дело не завели. >>
-
-
В Волгограде прощаются с 15-летней школьницей, убитой в Красноармейском районе
-
Wow, wonderful weblog sнедопустимое содержимоеcture ! How long have you been blogging for? you ... >>
-
-
В регионе 1 мая обеспечивать охрану общественного порядка будут 1400 полицейских
-
А ВОТ МЫ НЕ ПОЙДЕМ! ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕ РУССКИЙ И НИнедопустимое содержимое ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ НЕ ИМЕЕТ. >>
-
-
Замглавы МВД России генерал-полковник Виктор Кирьянов подал в отставку
-
Whɑt's up, I want too subscribe for this website to obtain most recent updates, so where can i do it ... >>
-
-
Под Волгоградом в жилом вагончике заживо сгорели три человека
-
Хоть в праздник порадуйте людей чем-нибудь позитивным! Трупы, смерть и все в этом духе даже в праздничный ... >>
-
-
Под Волгоградом школьник скончался после одурманивания газом из баллона
-
Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшим школьником
-
Уроды вечно спешат, пешеходов вообще не уважают. >>
-
-
Узбекистан обошел Россию в рейтинге ФИФА
-
Heya і am for the first time here. I cɑme across tҺіs bkard and I find It really usefᥙl & it helped me ... >>
-
-
Хочешь 25 тысяч? Роди до 23-х лет
-
Pretty! This was a really wonderful article. Many thanks for supplying this info. my web-site ... >>
-