Как сообщает "СоцИнформБюро", работать россиянам на следующей неделе после 9 мая придется всего три дня. Федеральная служба по труду и занятости уточнила, как отдыхают россияне в День Победы.

По данным Роструда, отдыхать мы будем два календарных выходных дня - субботу и воскресенье, 6 и 7 мая. 9 мая - праздничный выходной. По словам замглавы Роструда Ивана Шкловца, понедельник, 8 мая, будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с январских праздников.

Напомним, 7 января - православный праздник Рождества - в 2017 году пришелся на субботу. После Дня Победы у жителей России будет рабочая неделя со среды, 10 мая, и до пятницы 12 мая включительно.

Анна Павлова